"Зоря" обіграла "Будучность" у Лізі Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" провели перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому на виїзді взяли гору над чорногорською командою "Будучность" із результатом 3:1.

На 15-тисячному стадіоні "Під Горіцом" в Подгориці у складі "Зорі" відзначилися Артем Громов (16, 19 хвилини) та Леван Арвеладзе (82); у "Будучності" рахунок скоротив Михайло Перович (60), повідомляє Укрінформ.

Матч у відповідь "Зоря" - "Будучность" відбудеться у Запоріжжі 1 серпня.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія). У першому поєдинку в Софії господарі здобули перемогу - 1:0.