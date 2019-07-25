Тренер «Зорі» відчуває хвилювання перед матчем з «Будучностю»

Сьогодні луганський клуб стартує в кваліфікації Ліги Європи.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник поділився очікуваннями від першого матчу проти «Будучності» в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт «Зорі».

«Очікуємо зустрічі з якісним суперником. Вони в сезоні провели два офіційні поєдинки. А у нас були лише товариські матчі.

Завжди є хвилювання. Не знаєш ще, як команда, як то кажуть, «стоїть на ногах». Офіційних ігор, повторюся, у нас не було. Передстартове хвилювання відчуваю не тільки на собі, а й на команді. Але без нього було б ще гірше.

Повторюся, нам належить зіграти проти якісної команди, яка хоче грати в футбол. Має хороші пересування без м'яча, намагається контролювати гру. А якщо буду перераховувати хороших гравців, можу забути когось. Нас чекає хороший поєдинок. Ми поважаємо нашого суперника, але не боїмося його. Найсильніший обов'язково пройде далі.

Якщо нічия, то результативна. Але ми налаштовані зіграти по максимуму і домогтися максимально позитивного результату», - заявив Скрипник.

Перший матч з «Будучностю» зіграють 25 липня в Подгориці, старт - о 21:45. Пряма трансляція на телеканалі УНІАН.