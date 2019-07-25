"Зоря" розпочинає єврокубковий сезон виїзним матчем з "Будучностю"

Футболісти луганської "Зорі" в четвер, 25 липня, проведуть перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти чорногорської команди "Будучность" з Подгориці.

Зустріч "Будучность" - "Зоря" відбудеться на 15-тисячному стадіоні "Під Горіцом" і розпочнеться о 21.45 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

У минулому чемпіонаті України "Зоря" посіла п'яте місце, в міжсезоння Віктор Скрипник змінив на тренерському містку Юрія Вернидуба, який працював з командою з 2011 року. "Будучность" в свою чергу завоювала "срібло" національної першості і стартувала з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де без проблем здолала естонський клуб "Нарва-Транс" (2:0 і 4:1).

Розсудить поєдинок "Будучность" - "Зоря" відомий італійський арбітр Массіміліано Ірраті. Він працював на матчі за Суперкубок УЄФА і був включений в список відеоасистентів на чемпіонаті світу-2018.

Матч у відповідь в Україні пройде за тиждень.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).