Українці здобули "золото", "срібло" і "бронзу" на Європейському олімпійському фестивалі
Укрінформ
В Баку (Азербайджан) триває ХV Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ).
У п'ятий день змагань українці здобули три медалі - золоту, срібну та бронзову, повідомляє Укрінформ.
Переможцем ЄЮОФ-2019 у гімнастичному багатоборстві став Ілля Ковтун, який у боротьбі за найвищу сходинку п’єдесталу випередив двох представників Росії.
Срібним та бронзовим призерами стали дзюдоїсти Сергій Неботов (вагова категорія до 66 кг) та Юлія Курченко (63 кг) відповідно.
В активі збірної України поки 11 нагород - 2 золоті, 3 срібні, 6 бронзових та 10-те місце у загальнокомандному заліку.
Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде до 27 липня.