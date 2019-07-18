68 атлетів представлятимуть Україну на літньому Олімпійському фестивалі-2019

З 21-го по 27 липня в Баку (Азербайджан) пройде ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який збере понад 3600 спортсменів Старого Світу.

Упродовж семи днів найсильніші юні атлети континенту віком 14-18 років змагатимуться у 10-ти видах спорту. Україну на спортивному форумі представлятимуть 68 атлетів, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК. Українці виступлять в 7-ми видах спорту - велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі (вільній, жіночій, греко-римській) та спортивній гімнастиці. Читайте також: Шпажистка Катерина Чорній буде Молодим послом України на Олімпійському фестивалі Зазначимо, що спортивна боротьба вперше представлена у програмі змагань ЄЮОФ.