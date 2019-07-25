"Зоря" починає євросезон сьогодні, інші чотири українські клуби - у серпні та вересні
Загалом нашу країну на європейській арені представлятимуть п'ять клубів, нагадує прес-служба УАФ.
Донецький "Шахтар" та "Олександрія" вже мають путівки до групових турнірів Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно, Київське "Динамо" стартуватиме у третій кваліфікації ЛЧ, "Маріуполь" - у третій кваліфікації ЛЄ.
Ліга чемпіонів
Чемпіон української Прем'єр-ліги ("Шахтар") стартує у груповому раунді
Жеребкування - 29 серпня, перший тур - 17/18 вересня
Віце-чемпіон УПЛ ("Динамо") стартує у третьому кваліфікаційному раунді
Суперник - "Брюгге" (Бельгія), Матчі - 6 серпня та 13 серпня.
Ліга Європи
Бронзовий призер УПЛ ("Олександрія") стартує у груповому раунді
Жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня
Четверта команда УПЛ ("Маріуполь") стартує у третьому кваліфікаційному раунді
Суперник - "АЗ Алкмаар" (Голландія) або «Геккен" (Швеція), Матчі - 8 серпня та 15 серпня
П’ята команда УПЛ ("Зоря") стартує у другому кваліфікаційному раунді
Суперник - "Будучность" (Чорногорія), Матчі - 25 липня та 1 серпня.