"Зоря" починає євросезон сьогодні, інші чотири українські клуби - у серпні та вересні

Сьогодні, 25 липня о 21.45 за київським часом у чорногорській Подгориці розпочнеться фуьольний матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Будучность" - "Зоря" (Луганськ) і відповідно - єврокубковий сезон-2019/2020 для України.

Загалом нашу країну на європейській арені представлятимуть п'ять клубів, нагадує прес-служба УАФ. Донецький "Шахтар" та "Олександрія" вже мають путівки до групових турнірів Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно, Київське "Динамо" стартуватиме у третій кваліфікації ЛЧ, "Маріуполь" - у третій кваліфікації ЛЄ. Ліга чемпіонів Чемпіон української Прем'єр-ліги ("Шахтар") стартує у груповому раунді Жеребкування - 29 серпня, перший тур - 17/18 вересня Віце-чемпіон УПЛ ("Динамо") стартує у третьому кваліфікаційному раунді Суперник - "Брюгге" (Бельгія), Матчі - 6 серпня та 13 серпня. Читайте також: Збірна України з футболу зберегла місце в ТОП-25 світового рейтингу Ліга Європи Бронзовий призер УПЛ ("Олександрія") стартує у груповому раунді Жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня Четверта команда УПЛ ("Маріуполь") стартує у третьому кваліфікаційному раунді Суперник - "АЗ Алкмаар" (Голландія) або «Геккен" (Швеція), Матчі - 8 серпня та 15 серпня П’ята команда УПЛ ("Зоря") стартує у другому кваліфікаційному раунді Суперник - "Будучность" (Чорногорія), Матчі - 25 липня та 1 серпня.