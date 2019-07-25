Збірна України з футболу зберегла місце в ТОП-25 світового рейтингу

25 липня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних.

Збірна Украиїни посідає 25-ту сходинку, маючи 1513 балів, повідомляє Укрінформ.

Серед представників УЄФА наша національна команда йде на 15-у місці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, українська збірна втратила одну позицію.

Суперники нашої команди у відбірковому турнірі чемпіонату Європи розташувалися у світовому рейтингу так: Португалія - 6-те місцее, Сербія - 35-те, Люксембург - 91-е, Литва - 130-те.

Рейтинг ФІФА станом на 25 липня 2019 року

1. Бельгія - 1746 балів

2. Бразилія - 1726

3. Франція - 1718

4. Англія - 1652

5. Уругвай - 1637

6. Португалія - 1631

7. Хорватія - 1625

8. Колумбія - 1622

9. Іспанія - 1617

10. Аргентина - 1610

...

25. УКРАЇНА - 1513.