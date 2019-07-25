Збірна України з футболу зберегла місце в ТОП-25 світового рейтингу
Укрінформ
25 липня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних.
Збірна Украиїни посідає 25-ту сходинку, маючи 1513 балів, повідомляє Укрінформ.
Серед представників УЄФА наша національна команда йде на 15-у місці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, українська збірна втратила одну позицію.
Суперники нашої команди у відбірковому турнірі чемпіонату Європи розташувалися у світовому рейтингу так: Португалія - 6-те місцее, Сербія - 35-те, Люксембург - 91-е, Литва - 130-те.
Рейтинг ФІФА станом на 25 липня 2019 року
1. Бельгія - 1746 балів
2. Бразилія - 1726
3. Франція - 1718
4. Англія - 1652
5. Уругвай - 1637
6. Португалія - 1631
7. Хорватія - 1625
8. Колумбія - 1622
9. Іспанія - 1617
10. Аргентина - 1610
...
25. УКРАЇНА - 1513.