На Вінниччині стартує відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту

На Вінниччині у четвер розпочинається відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе) у багатоденній гонці.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«25–28 липня на Вінниччині - відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе) у багатоденній гонці, критеріум ІІІ тур – фінал (серед чоловіків, жінок, юніорів та юніорок)», - йдеться у повідомлені.

Згідно з повідомленням, першого дня змагань програмою чемпіонату передбачена індивідуальна гонка. Вона розпочнеться у с. Сосонка Вінницького району, пройде трасою Е-83 і завершиться на місці старту.

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26 липня відбудеться групова гонка, яка стартує у Вінниці на Європейській площі. Після технічного старту учасники змагань виїдуть з міста на об’їзне шосе і поїдуть до с. Павлівка Калинівського рн.

Змагатимуться у груповій гонці учасники чемпіонату і 27 липня, старт – с. Майдан-Чапельський Вінницького р-ну.

Завершального дня відбудеться гонка критеріум, (стартує у Вінниці з проспекту Юності). Цього ж дня опісля фіналу змагань відбудеться урочисте нагородження переможців.