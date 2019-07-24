Угорець Мілак побив рекорд світу Фелпса на 200-метрівці батерфляєм

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У фіналі 200-метрівки батерфляєм "золото" з результатом 1 хвилина 50,73 секунди виграв Крістоф Мілак з Угорщини, який побив світовий рекорд легендарного американця Майкла Фелпса відразу на 0,72 секунди, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" завоював японець Дайя Сето (1.53,86), "бронзу" - Чад ле Кло з ПАР (1.54,15).

Українець Денис Кесиль (1.54,79) посів 5-е місце.

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На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.