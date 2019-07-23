Футболіст "Динамо" Караваєв: Буде цікаво зіграти з "Брюгге"

Гравець київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував результат жеребкування третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів, де його команда отримала у суперники бельгійський "Брюгге".

Хавбек назвав жереб "хорошим", повідомляє прес-служба столичного клубу.

"Хороший жереб. "Брюгге" позаминулого сезону був чемпіоном, а минулого - віце-чемпіоном Бельгії. Команда перебуває на лідируючих позиціях, клуб з відмінною інфраструктурою та великими амбіціями. Тому дуже цікаво буде зіграти з бельгійською командою. Детально з партнерами суперника ще не обговорювали. У "Динамо" дивляться не на те, який опонент, а аналізують свою гру, концентруються на ній. Уже ближче до матчу розберемо гру бельгійців", - сказав футболіст.

Як інформувало агентство, у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ суперники зустрінуться 6-го або 7 серпня у Брюгге і 13 серпня - у Києві.