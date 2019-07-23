Збірна України з футболу - у ТОП-3 з реалізації гольових моментів у євровідборі

Збірна України з футболу - у ТОП-3 з реалізації гольових моментів у євровідборі

Укрінформ
Збірна України з футболу потрапила до трійку кращих команд відбору на Євро-2020 з реалізації гольових моментів.

Про це повідомляє Zbirna.com, посилаючись на дані компанії InStat. У чотирьох матчах кваліфікації наші футболісти створили біля воріт суперників 21 гольову ситуацію і забили вісім м'ячів. Реалізація склала 38 відсотків.

Це третій результат серед усіх учасників відбору. Кращу ефективність показали лище збірні Англії (56 відсотків) та Голландії (55). За Україною йдуть Ізраїль та Польща (по 36 відсотків реалізації).

Нагадаємо, у поєдинках відбору Україна зіграла внічию з Португалією (0:0), двічі обіграла Люксембург (2:1 - на виїзді та 1:0 - вдома) і розгромила Сербію (5:0).

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Після 4-х турів команда Андрія Шевченка посідає перше місце у своїй групі з десятьма очками. Наступний матч Україна проведе 7 вересня на виїзді проти Литви.

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