Борці принесли Україні перші медалі Олімпійського фестивалю у Баку

"Срібло" представника греко-римської боротьби Олександра Яковлева на 15-у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі відкрило лік медалям українців в Баку-2019.

У ваговій категорії до 51 кг, впевнено здолавши борців із Італії, Польщі та Туреччини, Олександр дістався фіналу, де поступився представнику Азербайджану, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Другу нагороду української збірної приніс також борець греко-римського стилю. Мар’ян Голубовський, який виступає у вазі до 65 кг, у сутичці за "бронзу" зустрівся з Каспері Кауганеном (Фінляндія). Результат 5:2 забезпечив нашому земляку третю сходинку п’єдесталу Баку-2019.

На фото: Олександр Яковлєв.