Усик назвав дату наступного бою і майбутнього суперника

Абсолютний чемпіон світу з боксу у крузервейті українець Олександр Усик заявив, що його дебютний бій у суперважкій вазі, який було відкладено через травму, скоріш за все, відбудеться у вересні або жовтні в США.

За словами Усика, його найвірогіднішим суперником залишається камерунець Карлос Такам, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У нас відбулася зустріч із промоутером Едді Гірном, на якій ми говорили про це. Схоже, що бій буде у вересні або навіть у жовтні. Мова йде про США. Поки ми не упевнені на всі сто відсотків, але Едді каже, що, скоріш за за все, суперником буде Карлос Такам. Я дуже чекаю на цей бій. Вже втомився лише тренуватися і не боксувати. Я готовий до важкої праці, готовий розпочати тренування до бою і чекаю на свій дебют у суперважковаговиках", - заявив український боксер.