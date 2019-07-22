Усик розповів, з ким і де хотів би зустрітися на рингу

Абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик розповів про свої планаи у суперважкому дивізіоні, дебют в якому український боксер запланував на вересень.

Олександр, зокрема, заявив, що з британцем Ентоні Джошуа він хотів би боксувати в Лондоні, а з мексиканцем Енді Руїзом, який живе в Америці, - у США, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"З Джошуа хотілося б побоксировать в Лондоні, а з Руїзом - в Америці. Так можна заробити грошей", - сказав Усик.