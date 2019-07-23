Футболісти "Брюгге" назвали рецепт перемоги над "Динамо" в Лізі чемпіонів

Гравці бельгійського футбольного клубу "Брюгге" висловили думки з приводу вчорашнього жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками стали київські динамівці.

Особливі надії бельгійці покладають на першу, домашню гру, повідомляє Zbirna.com.

Капітан "Брюгге" Руд Вормер: "Добре, що нам не попався "Порту", але" Динамо "- теж складний суперник. Думаю, жереб був до нас жорстоким. У Києва завжди хороша команда. Нам необхідно проявити всі сили".

Атакувальний хавбек Ганс Ванакен: "Ми маємо у першому матчі на власному полі забезпечити хороший заділ перед візитом до Україиу. Тоді у Києві залишиться просто закінчити важку роботу".

Півзахисник Матс Рітс: «Упевнений, матчі з Динамо будуть непростими. Але ми маємо вірити у власні сили. Рецепт успіху? Перемога вдома і нічия у Києві".

Як інформувало агентство, у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів суперники зустрінуться 6-го або 7 серпня у Брюгге і 13 серпня - у Києві.