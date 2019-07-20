Айнарс Багатскіс: Збірна України з баскетболу має грати на Євробаскеті-2021

Після того, як чоловіча національна збірна України з баскетболу не змогла вийти на чемпіонат світу, команду очолив 52-річний латвійський спеціаліст Айнарс Багатскіс.

Сьогодні в Пущі-Водиці розпочався перший тренувальний збір команди під його керівництвом. Тренер поставив перед збірною найвищі цілі, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Мені б хотілося, щоб ми – команда, гравці, тренери - поставили для себе найвищі цілі. Є довгострокові цілі, є - на короткий час. Перше – ми не зможемо досягти успіху на чемпіонаті Європи, якщо туди не потрапимо. Я ніколи нічого не обіцяю, але знаю, що ми будемо багато та якісно готуватися. Ми маємо бути на чемпіонаті Європи. Там вже потрібно вийти до плей-офф, після чого їхати або на чемпіонат світу або Олімпійські ігри. Федерація нам ставитиме одні цілі, найбільш вимогливі уболівальники – інші, але дуже важливо те, які цілі поставимо собі ми - гравці та тренери", - сказав Багатскіс.

Читайте також: Українці обіграли баскетболістів Польщі на чемпіонаті Європи U20

Він також зазначив, що молода українська збірна може піднести багато сюрпризів.

"Мені дуже не подобається олімпійський принцип – “головне - участь”, хочу перемагати і знаю, що гравці зі збірної України також цього хочуть. Ми молода команда, а в баскетболі часто перемагає досвід. Тим не менш, ми можемо піднести багато сюрпризів у фінальній частині чемпіонату Європи», - заявив новий головний тренер українських баскетболістів.