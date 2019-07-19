"Шахтар" і "Динамо" зіграють матчі першого туру нового чемпіонату України 31 липня

Укрінформ
Українська футбольна Прем'єр-ліга затвердила у п'ятницю дати й час початку матчів першого та другого турів чемпіонату України, повідомляє прес-служба УПЛ. 

Розпочнеться чемпіонат УПЛ-2019/2020 28 липня грою "Ворскла" - "Зоря", повідомляє прес-служба УПЛ.

Лідери вітчизняного футболу "Шахтар" і "Динамо" свої поєдинки проведуть 31 липня.

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1-й тур

28 липня (неділя)

"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ). Початок о 14.00

30 липня (середа)

"Десна" (Чернігів) - "Львів". 19.00

"Колос" (Ковалівка) - "Маріуполь". 19.00

31 липня (середа)

"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк). 19.00

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк). 19.00

"Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ). 19.30

2-й ТУР

3 серпня (субота)

"Маріуполь" - "Олександрія". 17.00

"Львів" - "Динамо". 19.30

"Десна" - "Ворскла". 19.30

4 серпня (неділя)

"Олімпік" - "Колос". 17.00

"Зоря" - "Дніпро-1". 19.30

"Шахтар" - "Карпати". 19.30.

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