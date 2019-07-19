"Шахтар" і "Динамо" зіграють матчі першого туру нового чемпіонату України 31 липня
Укрінформ
Українська футбольна Прем'єр-ліга затвердила у п'ятницю дати й час початку матчів першого та другого турів чемпіонату України, повідомляє прес-служба УПЛ.
Розпочнеться чемпіонат УПЛ-2019/2020 28 липня грою "Ворскла" - "Зоря", повідомляє прес-служба УПЛ.
Лідери вітчизняного футболу "Шахтар" і "Динамо" свої поєдинки проведуть 31 липня.
1-й тур
28 липня (неділя)
"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ). Початок о 14.00
30 липня (середа)
"Десна" (Чернігів) - "Львів". 19.00
"Колос" (Ковалівка) - "Маріуполь". 19.00
31 липня (середа)
"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк). 19.00
"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк). 19.00
"Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ). 19.30
2-й ТУР
3 серпня (субота)
"Маріуполь" - "Олександрія". 17.00
"Львів" - "Динамо". 19.30
"Десна" - "Ворскла". 19.30
4 серпня (неділя)
"Олімпік" - "Колос". 17.00
"Зоря" - "Дніпро-1". 19.30
"Шахтар" - "Карпати". 19.30.