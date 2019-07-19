Українські синхроністки виграли "бронзу" чемпіонату світу в довільній програмі груп

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання бронзовим призером у довільній програмі груп стала команда України у складі Єлизавети Яхно, Анастасії Савчук, Владислави і Марини Алексіївих, Марти Федіної, Яни Наріжної, Катерини Резник і Аліни Шинкаренко, які показали 3-й результат (94,3667 бала), повідомляє Укрінформ.

Кращу суму набрали росіянки (98,0000). "Срібло" виграли китаянки (96,0333).

В активі українських синхроністок вже 5 нагород на нинішньому чемпіонаті світу - 1 золота і 4 бронзові.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.