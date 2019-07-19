Три бригади українських арбітрів відпрацювали на матчах Ліги Європи УЄФА

Одразу три бригади українських рефері відпрацювали на матчах у відповідь першого кваліфікаційного раунду футбольної Ліги Європи-2019/2020.

На поєдинку у фарерському Тофтірі, де "Клаксвік" приймав литовський "Тракай" (0:0), працювала бригада на чолі з Ярославом Козиком. На лініях йому допомагали Валентин Куцев та Володимир Висоцький, а обов'язки четвертого судді виконував Анатолій Абдула, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

У Казахстані гру місцевого "Кайрата" проти боснійського "Широки Брієг" (2:1) проводила бригада на чолі з Денисом Шурманом. На лініях йому допомагали Олександр Жуков та Віктор Матяш. Четвертим суддею був Олександр Дердо.

Нарешті, на матчі в Північній Македонії, де "Шкупі" зустрічався з вірменським "Пюніком" (1:2), працювала українська бригада на чолі з Віталієм Романовим. На лініях йому допомагали Андрій Скрипка та Ігор Альохін. Обов’язки четвертого рефері виконував Віктор Копієвський.

На фото: Ярослав Козик (прес-служба УАФ).