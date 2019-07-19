"Зоря" розпочне виступ у Лізі Європи матчами з "Будучностю"

Укрінформ
У футбольній Лізі Європи завершився перший кваліфікаційний раунд.

Суперником луганської "Зорі", яка стартує з другого відбіркового етапу турніру, стала чорногорська команда "Будучность", повідомляє Укрінформ.

Після виїзної перемоги в Раквере (2:0) "Будучность" обіграла естонський клуб "Транс" й у Подгориці - 4:1.

Матчі другого кваліфікаційного етапу пройдуть 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому стартує ФК "Маріуполь", відбудеться 22 липня (матчі 8 і 15 серпня).

Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).

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Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданськ (Польща).

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