"Зоря" розпочне виступ у Лізі Європи матчами з "Будучностю"
Укрінформ
У футбольній Лізі Європи завершився перший кваліфікаційний раунд.
Суперником луганської "Зорі", яка стартує з другого відбіркового етапу турніру, стала чорногорська команда "Будучность", повідомляє Укрінформ.
Після виїзної перемоги в Раквере (2:0) "Будучность" обіграла естонський клуб "Транс" й у Подгориці - 4:1.
Матчі другого кваліфікаційного етапу пройдуть 25 липня і 1 серпня. Першу зустріч "Зоря" гратиме на виїзді.
Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому стартує ФК "Маріуполь", відбудеться 22 липня (матчі 8 і 15 серпня).
Бронзовий призер Прем'єр-ліги України "Олександрія" розпочне виступ у груповому раунді турніру (жеребкування - 30 серпня, перший тур - 19 вересня).
Нагадаємо, фінал Ліги Європи УЄФА 27 травня 2020 року прийматиме Гданськ (Польща).