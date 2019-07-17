Визначився транслятор матчів київського "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, хто транслюватиме поєдинки київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА та луганської "Зорі" - у кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

"Телеканал "2+2" планує трансляцію матчів кваліфікації "Зорі" і матчів першої кваліфікації "Динамо". Якщо кияни пройдуть в раунд плей-офф, то там права належать вже УЄФА, і показувати матчі будуть офіційні транслятори. На даному етапі права належать клубам, а "Динамо" співпрацює з телеканалом 2+2", - розповів Циганик в ефірі "Циганик LIVE".

Як відомо, "Динамо" розпочне свій шлях в єврокубках з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 22 липня.

Журналіст також повідомив, що після першого тренувального етапу в "Динамо" 8 травмованих гравців.

"Найголовніше те, що в "Динамо" травмувався основний форвард, на якого розраховував Олександр Хацкевич - Фран Соль. Іспанець знову зазнав пошкодження і вибув мінімум на два тижні. Швидше за все, Соль пропустить поєдинок за Суперкубок України", - поділився Циганик.

Як повідомлялося, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Футбольний сезон розпочнеться класичним протистоянням між "Шахтарем" та "Динамо".