"Мілан" може купити володаря "Золотого м'яча" Луку Модрича

Італійський футбольний клуб "Мілан" розглядає варіант придбання хавбека "Реала" хорвата Луки Модрича.

Італійці планують провести офіційні переговори з нинішнім володарем "Золотого м'яча" після його повернення з турне по США, повідомляє Sky Sports Italia,

Одним з головних чинників можливого переходу можуть стати добрі особисті стосунки Модрича з керівником футбольного відділу "Мілана" і його співвітчизником Звоніміром Бобаном.

"Россонері" готові запропонувати Модрича, якому у вересні виповниться 34 роки, вигідний трирічний контракт. "Мілан" працює в цьому напрямку, і трансфер Модрича має відбутися вже найближчим часом", - зазначає видання.