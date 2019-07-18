Український футболист Малиновський може дебютувати за "Аталанту" вже сьогодні

За два дні після офіційного оголошення про перехід хавбека національної збірної України Руслана Маліновського з бельгійського Генка" до "Аталанти" наш футболіст вже може дебютувати у складі італійського клубу.

Можливо, це станеться вже сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба УАФ. Під час традиційного літнього Trofeo Fra.mar футболісти з Бергамо увечері зіграють проти представника Серії D "Брузапорто". Читайте також: Малиновський офіційно перейшов із "Генка" до "Аталанти" Як інформувало агентство, Малиновський зароблятиме в "Аталанті" 1 млн євро на рік.