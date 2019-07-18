Марченко зіграє у півфіналі парної сітки турніру в Нур-Султані

Український тенісист Ілля Марченко разом з португальцем Гонсало Олівейрою вийшли у четвер до півфіналу парних змагань турніру в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 135 тис 400 дол.

Ілля і Гонсало у трьох сетах перемогли австрійця Лукаса Мідлера та італійця Маттео Віолу - 5:7, 6:2, 10:8, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 21 хвилину. Читайте також: Українець Ваншельбойм вийшов до другого кола тенісного ф'ючерсу в Телаві У поєдинку за фінал турніру українсько-португалький тндем зіграє з переможцями матчу Юнсенг Чун/Чжі Сунг Нам (обидва - Республіка Корея) - Гаррі Бурш'є (Австрілія)/Павло Котов (Росія).