Вікторія Кесар вийшла у фінал чемпіонату світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.За підсумками жіночого півфіналу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну українка Вікторія Кесар показала 9-ту суму (300,25 бала) і пройшла у фінал змагань, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікацію виграла китаянка Ші Тіньмао (359,40).

Фінал у цьому виді програми відбудеться 19 липня.

Читайте також: Колодій став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з метрового трампліну

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.