Вікторія Кесар вийшла у фінал чемпіонату світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.За підсумками жіночого півфіналу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну українка Вікторія Кесар показала 9-ту суму (300,25 бала) і пройшла у фінал змагань, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікацію виграла китаянка Ші Тіньмао (359,40).
Фінал у цьому виді програми відбудеться 19 липня.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.