Теніс: Молчанов і Зеленай вийшли до чвертьфіналу турніру в Хорватії

Українсько-словацький дует Денис Молчанов - Ігор Зеленай успішно стартував в парній сітці турніру тенісистів професіоналів (АТР) в Умазі (Хорватія) з призовим фондом €524,340 тис.

Посіяні під 3-м номером Молчанов і Зеленай здобули перемогу в матчі проти іспанського тандему Пабло Андухар - Херард Гранольєрс - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав менше години.

У минулому сезоні в Умазі Молчанов і Зеленай подолали перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.