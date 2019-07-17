Кубок Девіса: Україна зіграє з Угорщиною на грунтовому покритті

Матч чоловічих збірних Угорщини і України з тенісу в рамках Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса відбудеться в Будапешті.

Нинішньої осені підопічні Андрія Медведєва боротимуться за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020 проти збірної Угорщини, повідомляє БТУ.

Матчева зустріч відбудеться в Будапешті 14-15 вересня в спортивному комплексі "Sport11" на грунтовому корті (м'ячі - Dunlop Fort Clay Court).

Рахунок особистих зустрічей 2:0 на користь українців. Останній поєдинок команд відбувся ще в 2005 році.

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Матчі в Першій групі (зони Європа/Африка, Америка, Азія/Океанія) пройдуть 13-14 / 14-15 вересня.

12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020 у лютому. 12 збірних, які програють у Першій Групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.