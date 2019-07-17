Новачки "Зорі" отримали ігрові номери

Луганська "Зоря" оновила заявку на першу частину сезону чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги і закріпила ігрові номери за новачками.

Владлен Юрченко буде виступати під 80-м номером, Йоель Абу-Ханна - під 20-м, Лазіо - під 5-м, Дмитро Іванісеня - 21-м, Нікола Василь - 23-м, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

Також змінили ігрові номери воротарі. Заур Махарадзе виступатиме під 1-м номером, а Дмитро Мацапура - під 81-м.

Нагадаємо, "Зоря" виступить в Лізі Європи УЄФА. У другому відбірковому раунді турніру суперником луганчан буде переможець протистояння "Будучность" (Чорногорія) - "Транс" (Естонія).