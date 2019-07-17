Колодій став фіналістом чемпіонату світу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

За підсумками півфіналу в стрибках у воду з 3-метрового трампліну українець Олег Колодій показав 10-й результат (438,60 бала) і пройшов до фіналу змагань, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікацію виграли китайці Сиі Се (522,60) і Юань Цао (469,30).

Фінал у цьому виді програми відбудеться 18 липня.

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На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.