Геращенко і Ляхова виграли "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Падуї
Укрінформ
В Падуї (Італія) завершився 33-й міжнародний турнір з легкої атлетики.
Срібними призерами змагань стали українки Ольга Ляхова та Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.
Ляхова фінішувала з другим часом на 800-метрівці (2 хвилини 01,16 секунди), а Геращенко посіла 2-е місце в секторі для стрибків у висоту (1,90 метра).
Ольга Саладуха показала 5-й результат у потрійному стрибку (14,32 метра), Анна Плотіцина стала шостою на 100-метрівці з бар'єрами (13,07 секунди).
На фото: Ірина Геращенко.