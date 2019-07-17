Геращенко і Ляхова виграли "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Падуї

В Падуї (Італія) завершився 33-й міжнародний турнір з легкої атлетики.

Срібними призерами змагань стали українки Ольга Ляхова та Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

Ляхова фінішувала з другим часом на 800-метрівці (2 хвилини 01,16 секунди), а Геращенко посіла 2-е місце в секторі для стрибків у висоту (1,90 метра).

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Ольга Саладуха показала 5-й результат у потрійному стрибку (14,32 метра), Анна Плотіцина стала шостою на 100-метрівці з бар'єрами (13,07 секунди).

На фото: Ірина Геращенко.