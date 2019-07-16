ФК "Олександрія" програв у Болгарії кіпрському АЕЛу
Укрінформ
Український футбольний клуб "Олександрія" провів другий контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Болгарії.
Після перемоги над македонським "Борецом" (1:0) підопічні Володимира Шарана сьогодні поступилися кіпрській команда АЕЛ (Лімасол), яка фінішувала другою у своєму чемпіонаті - 0:2, повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили хорват Аднан Аганович (38-ма хвилина) та іспанець Рубен Хурадо (63, з пенальті).
Під час болгарського збору українці також зіграють спаринги з вірменським "Гандзасаром" та туркменським "Алтин Асиром".