ФК "Олександрія" програв у Болгарії кіпрському АЕЛу

Український футбольний клуб "Олександрія" провів другий контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Болгарії.

Після перемоги над македонським "Борецом" (1:0) підопічні Володимира Шарана сьогодні поступилися кіпрській команда АЕЛ (Лімасол), яка фінішувала другою у своєму чемпіонаті - 0:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили хорват Аднан Аганович (38-ма хвилина) та іспанець Рубен Хурадо (63, з пенальті).

Під час болгарського збору українці також зіграють спаринги з вірменським "Гандзасаром" та туркменським "Алтин Асиром".