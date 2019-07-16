Екс-суперник Усика: Не бачу, хто зможе побити українського боксера
За словами Беллью, нині момент немає нікого, хто може перебоксувати українця, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Він особливий, кращий з тих, проти кого я бився. Він просто не втомлюється, боксер елітного рівня, - зазначив британець. - Не бачу нікого, хто може перебоксувати його, не бачу нікого, хто зможе його побити. Єдина проблема - його розміри. Але якщо він вийде проти Руїса, то, впевнений, залишить його в дурнях. Так само вчинить і з Вайлдером. Однак такі хлопці як Ортіс та Джошуа можуть дати бій. Стилі роблять поєдинки".
Нагадаємо, восени минулого року у Манчестері Усик переміг Беллью технічним нокаутом і захистив пояси за чотирма найпрестижнішими версіями у світі боксу - WBC, WBA, IBF, WBO та журналу The Ring.