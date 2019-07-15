В останньому бою Гвоздик заробив мільйон доларів

В березні наш боксер нокаутував француза Нгумбу.

За інформацією Sport Arena, за свій перший захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик заробив гонорар в розмірі 1 мільйона доларів. Це рекордні призові в професійній боксерській кар'єрі українця.

Бій відбувся у Філадельфії 30 березня, Олександр переміг темношкірого француза Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Нагадаємо, після позбавлення Олександра Усика чемпіонських титулів у важкій вазі у нас залишилося троє чемпіонів світу в професійному боксі. Василь Ломаченко володіє титулами WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), Артем Далакян володіє поясом WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг), а Олександр Гвоздик поповнив наш чемпіонський список 1 грудня 2018 року, коли в канадському Квебеку нокаутував діючого чемпіона WBC канадця Адоніса Стівенсона.

Наступний бій Гвоздика може відбутися в листопаді. В об'єднавчому поєдинку суперником українця може стати Артур Бетербієв.