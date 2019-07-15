Українці зупинилися за крок до п'єдесталу чемпіонату світу у стрибках з вишки

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У турнірі зі стрибків у воду 4-е місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки у чоловіків посіли українці Олексій Середа і Олег Сербін (результат - 412,62 бала), повідомляє Укрінформ.

Середу і Сербіна у суперечці за "бронзу" випередили британці Томас Дейлі і Метью Лі (425,91).

Перемогли китайці Юань Цао і Айсень Чень (486,93). "Срібло" виграли росіяни Віктор Мінібаєв і олімпійський призер у складі збірної України Олександр Бондар (444, 60).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.