Джокович переміг Федерера у фіналі Вімблдона-2019

32-річний Новак Джокович виграв у неділю чемпіонський титул Вімблдонского тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

У фінальному поєдинку сербький тенісист переміг найтитулованішого на Вімблдоні тенісиста в одиночних змаганнях 37-річного швейцарця Роджера Федерера - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Напружений п'ятисетовий матч тривав рівно 5 годин.

Тепер на рахунку Джоковича стало 5 перемог на Вімблдоні і 16 - на турнірах Grand Slam загалом. У швецарця залишилося 8 вімблдонських титулів (21 - на Grand Slam).

Усього ж ці зірки світового тенісу зустрічалися між собою 48 разів. Перша "ракетка" планети Джокович перемагав 26 разів, Федеоер (№3 ATP) - 22. Востаннє швейцарець обігрував серба на Підсумковому турнірі в Лондоні 2015 року.