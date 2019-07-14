Хацкевич: На зборі в Австрії не вистачало Віктора Циганкова

Головний тренер футолістов київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував передсезонний збір команди в Австрії.

Наставник киян, зокрема, зазначив, що під час занять та контрольних матчів не вистачало лідера команди Віктора Циганкова, у якого невеличке ушкодження, повідомляє прес-служба динамівців.

"Звичайно, Циганкова на цьому зборі не вистачало. Адже тут закладався фундамент майбутньої гри. Але знаючи Віктора, йому достатньо 10-12 днів, аби підготуватися до сезону. Є різні типи футболістів. Сподіваюся, що він вже з 17 липня, коли команда розпочне другу частину підготовки, буде потихеньку працювати у групі і реалізує всю функціональну роботу", - сказав тренер.

Він також поскаржився на погоду, яка не дала змогу реалізувати увесь план підготовки.

"Увесь план реалізувати не вдалося, - зазначив Хацкевич. - Погода внесла корективи. Два заняття на футбольному полі ми взагалі пропустили. Заважали дощі. У нас два з половиною дні дощ ішов не припиняючись. Футбольне поле не витримало такого навантаження. Крім того, збільшувався ризик отримати травми... 17 липня знову збираємося, будуть дворазові тренування. 21 липня граємо два матчі. На нашій базі спочатку пройде поєдинок з командою "Оболонь-Бровар", а увечірі граємо з "Колосом". Словом, побачите команду вже у Києві".