Футболісти "Динамо" зіграли в Австрії внічию з англійським "Брентфордом"

Київські динамівці провели у суботу свій п'ятий контрольний футбольний матч на тренувальному зборі в Австрії.

На стадіоні міста Єнбах віце-чемпіони України зіграли внічию (0:0) з лондонським клубом "Брентфорд", який виступає у Чемпіоншипі - другому за силою англійському футбольному дивізіоні, повідомляє Укрінформ.

На 7-й хвилині поєдинку голкіпер "Динамо" Георгій Бущан парирував пенальті, який виконував атакувальний хавбек "Брентфорда" Емільяно Маркондес.

Як інформувало агентство у попередній зустрічі футболісти київського "Динамо" разгромили австрійський "Цирль" (5:0). До цього підопічні Олександра Хацкевича перемогли австрійський "Ваккер" (3:0), а також зіграли внічию з румунським клубом "Ботошань" (1:1) та грецьким "Олімпіакосом" (1:1).

Завтра "Динамо" зіграє контрольний поєдинок проти австрійської команди "Швац" (початок о 14.30) і повернется до Києва.

Офіційний сезон "Динамо" розпочне 28 липня. В Одесі "біло-сині" розіграють Суперкубок України з донецьким "Шахтарем".