Українець Зінченко увійшов до складу "Манчестер Сіті" на азійське турне

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" опублікував список футболістів, які під керівництвом іспанця Хосепа Гвардіоли вирушать в азійське турне.

У цьому списку є й ім’я хавбека національної збірної України Олександра Зінченка, повідомляє офіційний сайт "містян".

У переліку гравців відсутні двоє конкурентів Зінченка - травмований Бенжамен Менді та Фабіан Делф, який близький до переходу в "Евертон".

В Азії, куди команда вирушить сьогодні, "Манчестер Сіті" проведуть чотири контрольні зустрічі.