Українець Зінченко увійшов до складу

Українець Зінченко увійшов до складу "Манчестер Сіті" на азійське турне

Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" опублікував список футболістів, які під керівництвом іспанця Хосепа Гвардіоли вирушать в азійське турне.

У цьому списку є й ім’я хавбека національної збірної України Олександра Зінченка, повідомляє офіційний сайт "містян".

У переліку гравців відсутні двоє конкурентів Зінченка - травмований Бенжамен Менді та Фабіан Делф, який близький до переходу в "Евертон". 

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В Азії, куди команда вирушить сьогодні, "Манчестер Сіті" проведуть чотири контрольні зустрічі.

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