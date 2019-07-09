Зінченко у складі "Манчестер Сіті" розпочав підготовку до нового сезону

8 липня майже всі гравці англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” прибули на тренувальну базу, аби розпочати підготовку до нового сезону.

Разом із партнерами під оруду Хосепа Гвардіоли повернувся і універсальний гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Відео початку тренувань клубна преса розмістила у своєму Twitter:

Pep arrives for the first training session of 2019/20.



It all starts here! 😆



🔵 #mancity pic.twitter.com/tPQZ6SxIGr — Manchester City (@ManCity) 8 липня 2019 р.

Зазначимо, що в сезоні-2019/20 український футболіст Олександр Зінченко виступатиме під новим ігровим номером — 11-м (раніше він виходив на поле із 35-м номером на футболці).

Кілька днів команда “Ман Сіті” пробуде вдома, після чого вирушить в азійське турне, під час якого заплановані чотири контрольні поєдинки: 17 липня в китайському Нанкіні (з “Вест Гемом”), 20 липня в Шанхаї, 24 липня в Гонконзі (з “Кітченом”) і 27 липня в японській Йокогамі (з “Йокогама Ф. Марінос”.

Офіційний же сезон для команди Олександра Зінченка розпочнеться 4 серпня в Лондоні, де на стадіоні “Вемблі” “Манчестер Сіті” зійдеться з “Ліверпулем” у боротьбі за Суперкубок Англії (17.00).