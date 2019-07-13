Снігур про успіх на юніорському Вімблдоні: Мені вдалося здійснити мрію

17-річна киянка Дарина Снігур у двох сетах обіграла сьогодні представницю США Алексу Ноель у фіналі юніорського тенісного вімблдонського турніру.

Після закінчення матчу українка зазначила, що багато працювала, аби виграти цей престижний трофей, повідомляє BTU.

"Не можу повірити в це. Це була моя мрія. Я щодня наполегливо працювала заради перемоги. Це неймовірно. Я дуже втомилася, тепер можу відпочити. Тут завершую свою юніорську кар'єру. У мене добрі відчуття. Звичайно, тепер хотілося б виграти турнір Grand Slam", - сказала Дарина.

Як інформувало агентство, Снігур перемогла Ноель з рахунком 6:4, 6:4. Учасниці фінального матчу провели на корті 1 годину 22 хвилини.