У "Шахтаря" в новому футбольному сезоні буде нова схема - Юрій Вірт

Головний тренер рівненського футбольного клубу "Верес" та екс-воротар "Шахтаря" Юрій Вірт розповів про те, чого чекати від донецького клубу у новому сезоні під керівництвом Луїша Каштру.

Як зазначив Вірт, Каштру запропонує "гірникам" нову схему гри, повідомляє Zbirna.com.

"У нового тренера буде й нова схема. Мені пригадується прихід до "Шахтаря" Паулу Фонсеки, який з ходу вніс зміни у гру команди, що програла у підсумку кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, Каштру знає, що робить. Його ефективність покажуть результати. Мені самому цікаво побачити "Шахтар" в ділі... Думаю, тренерский штаб команди у новому сезоні розраховуватиме на пару нападників Мораес - Сікан", - сказав спеціаліст.

Нагадаємо, офіційний сезон "Шахтар" розпочне 28 липня. В Одесі донеччани розіграють Суперкубок України з київським "Динамо".