Володимир Кличко презентував всеукраїнський портал Mixsport

Mixsport корисний, як функціонерам спорту, так і людям, які займаються спортом для себе.

Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму спільно з легендарним боксером, екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком представили президентам спортивних федерацій Всеукраїнську кампанію «Діджиталізація спорту» і запропонували брати в ній активну участь. Про це повідомляє Mixsport.

У рамках кампанії командою однодумців на чолі з Володимиром Кличком було реалізовано унікальний всеукраїнський онлайн-проект Mixsport. Це ресурс, де зібрано інформацію про спортивні локації (федерації, клуби, школи, стадіони), події (турніри, забіги, відкриті тренування) і тренерів. Користувач може прочитати відгуки про тренера або локацію, знайти контакти представника потрібної йому федерації, прокласти маршрут від свого будинку чи роботи до місця розташування локації, довідатися про ціни і навіть відправитися на віртуальну екскурсію. Також на Mixport публікуються статті, поради, добірки, інтерв'ю зі спортсменами і багато іншої корисної інформації для всіх, хто захоплюється спортом. Ресурс підтримує компанія Google Україна.

Додати і просувати свою локацію, тренера або подію може кожен зареєстрований користувач. Після перевірки адміністраторами інформація буде опублікована на сайті. Всі функції сайту безкоштовні. Таким чином, Mixsport корисний, як функціонерам спорту, так і людям, які займаються для себе. Це онлайн-майданчик, що об'єднує всіх любителів спорту, надихає і мотивує до тренувань і робить спорт популярним серед населення.

Один із співзасновників Mixsport, президент Української Федерації вейкбордингу, Юрій Зозуля повідомив, що на цьому команда порталу не зупиниться. Надалі на сайті з'являться інтерактивні тренування та навіть буде використовуватися штучний інтелект. «Mixsport - унікальний ресурс для України. І не використовувати його можливості для просування спортивних організацій – нерозумно»,- повідомив Юрій.

Володимир Кличко зазначив, що діджиталізація спорту неймовірно важлива для України: «У діджиталізаціі спорту світ пішов далеко вперед. Нарешті вона почала з'являтися і в Україні. Діджиталізація повинна торкнутися кожного тренера, кожну федерацію і кожного спортсмена. Я впевнений, це те, що допомагає боротися з корупцією і бюрократією. Для людей, які хочуть займатися спортом, їхніх дітей і підлітків потрібно побудувати ком'юніті, де вони знайдуть один одного і реалізують свій потенціал. Я вірю в те, що портал Mixsport дасть таку можливість. Користуйтеся, насолоджуйтеся і, звичайно, займайтеся спортом».

Нагадаємо, нещодавно легенди українського боксу Віталій та Володимир Клички стали володарями почесних медалей турніру Mr. Olympia за їх спортивні та волонтерські досягнення.