Володимир Кличко і німецький художник створять артоб’єкт для благодійного фонду

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко незабаром запустить спільний проект із відомим німецьким художником Леоном Ловентраутом.

Про це Володимир Кличко повідомив у своєму Twitter.

“Один з моїх принципів - “продовжуй вчитися”. Разом із художником Леоном Ловентраутом ми станемо співавторами, вчитимемося один у одного і створимо артоб'єкт, який буде виставлено на благодійному аукціоні Фонду Кличко”, - написав Володимир.

Раніше повідомлялося, що легенда світового боксу Володимир Кличко планує провести офіційний бій. Його мотивація - побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років. Такий поєдинок може відбутися не раніше 11 січня 2022 року, коли українському боксеру виповниться 45 років, 9 місяців і 17 днів.