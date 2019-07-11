Сестер Музичук у шахах можна порівняти з Кличками в боксі - Ельянов

Український гросмейстер Павло Ельянов прокоментував вибір Анною Музичук для виступу чемпіонат із шахів у Росії, а не в Саудівській Аравії.

Павло Ельянов в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що головна причина — спортивна складова, адже ці чемпіонати розріняються, як Ліга чемпіонів і Ліга Європи в футболі.

“Спортивна складова. В Аравії проходив чемпіонат світу зі швидких шахів, в Росії - з класичних. Різниця величезна. Якщо порівняти з футболом - це Ліга чемпіонів та Ліга Європи, якщо не нижче.

До того ж, їй було незручно грати в хіджабі. По-людськи це можна зрозуміти. Вона грала в Ірані й була за крок від перемоги в турнірі, але оступилася в фіналі з китаянкою. Це відклало дуже неприємний осад. Скажу як чоловік і батько - жінки більш сприйнятливі до психологічних потрясінь. Вони відчувають їх набагато тонше, як і всі психологічні відтінки життя. Тому критикувати в цьому випадку - абсолютно зайве”, - сказав Ельянов.

Також український гросмейстер вважає, що про сестер-шахисток Анну та Марію Музичук замало пишуть у пресі, хоча їхній масштаб у шахах можна порівняти із масштабом братів Кличків у боксі.

“Сестрами Музичук треба пишатися. Вони гідні набагато більшої медійної підтримки і визнання - їх масштаб сильно недооцінений. Це масштаб рівня братів Кличків. Історія про те, як вони йшли до успіху, скільки труднощів вони подолали, які теплі у них стосунки між собою - про це потрібно знімати фільми”, - додав Ельянов.

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Як повідомлялося, в червні в Казані відбувся турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок з шахів. В останньому турі українські шахістки Марія та Анна Музичук набрали очки, але ще раніше вони втратили усі шанси посісти перше місце. У підсумку Анна Музичук набрала 8 очок і посіла друге місце, заробивши 40 тисяч євро призових. Марія Музичук набрала 6,5 очка, вона розділила 4-е місце з Наною Дзагнідзе (Грузія). А перемогла на турнірі Олександра Горячкіна (Росія), яка завершила змаганнях з 9,5 очка.

Фото: facebook/anna.muzychuk.9