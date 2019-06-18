На шаховому турнірі претенденток українкам трохи не вистачало удачі

От і закінчився марафонський (як для жінок) турнір претенденток на звання чемпіонки світу з шахів у Казані. У любителів та фахівців з України він викликав подвійні емоції.

Виступ сестер Музичук виявився непоганим, але не бездоганним. Анна на фініші довела свій високий клас та бійцівські якості.

Після досить спокійних нічиїх проти китаянки Тань (білими) та лідера турніру росіянки Олександри Горякіної (чорними) українка зіграла вирішальну, як виявилося, партію за друге місце з росіянкою Катериною Лагно. Перед партією наша шахістка відставала на пів-очка, тому її влаштовувала лише перемога.

Катерина обрала чорними гострий варіант Яніша в іспанській партії. Він став несподіваним для львів’янки, але не засмутив її. Музичук грала упевнено і чітко. Кілька не найкращих ходів чорних, і далі гра вже пішла під диктовку Анни. Вона надала суперниці урок стратегії на тему: атака по білих полях. Цілком заслужена перемога, і Музичук вийшла на друге місце, яким вже не поступилася на фініші.

Про всяк випадок вона перемогла чорними ще одну росіянку Валентину Гуніну та упевнено зробила білими нічию з Олександрою Костенюк, яка гарантувала їй срібну нагороду. Зазначимо, що у 8-ми партіях з росіянками українка набрала 5,5 очка, не програвши жодного разу.

До дванадцятого туру сестри йшли майже весь час паралельно. Та надалі їхні долі розійшлися. Драматична партії Марії з Гуніною (чорні) стала для неї вельми нещасливою. Ситуація на шахівниці мінялася кілька разів. На 32-у ході білі могли досягнути виграшного становища, був у запасі Музичук ще один хід, який лишав їм непогані шанси на перемогу. Але натомість вона обрала продовження, яке передавало ініціативу суперниці. Утім, нічого страшного ще не було, однак Марічка випустила ще й шанси на нічию – прикра поразка.

Також невдало склалася її партія чорними з Костенюк. Повністю зрівнявши ситуацію, львів’янка раптом заграла неупевнено і згодом склала зброю. В останньому турі, однак, українка білими у блискучому стилі розтрощила переможницю турніру Горячкіну. Це була єдина поразка росіянки.

Треба сказати, що у плані дебюту українські сестри були підготовлені просто чудово. І в цьому є велика заслуга їхнього тренера Павла Ельянова.

Підсумки турніру: Горячкіна – 9,5 очка з 14-ти, Анна Музичук – 8, Лагно і Тань – по 7, Марія Музичук та Нана Дзагнідзе (Грузія) – по 6,5, Костенюк – 6, Гуніна - 5,5 очка.

Відомо, що без певної долі щастя перемогти в турнірі важко. Але Горячкіна одержала своє щастя сповна, вона набрала приблизно на півтора-два очка більше, ніж мала б це зробити, враховуючи позиції. А от Анна Музичук навпаки у двох програних партіях мусила набирати, мінімум, півтора очки. Та, не склалося…

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Тепер Горячкіна зіграє з чинною чемпіонкою світу Ю Веньюнь з Китаю. Призовий фонд цього матчу складе півмільйона євро.

Чесно кажучи, шанси претендентки вбачаються не надто великими…

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер.

На фото: Анна Музичук.