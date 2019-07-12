Став відомий розклад матчів збірної України U-20 на ЧЄ-2019 з баскетболу
Підопічні Валерія Плеханова на груповому етапі в квартеті В зіграють проти Сербії, Італії та Ізраїлю. Перший поєдинок відбудеться вже 13 липня проти збірної Італії. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Розклад матчів за участю збірної України U-20
13 липня. 21:00. Італія – Україна
14 липня. 16:00. Україна – Сербія
15 липня. 20:30. Україна – Ізраїль
Після групового етапу усі команди зіграють в плей-офф за вихід у чвертьфінал. Команди зійдуться за перехресною схемою A1-B4, C1-D4 тощо.
Переможці цього етапу сформують чвертьфінальні пари, які продовжать боротьбу за нагороди. Переможені команди продовжать боротьбу в класифікації за місця та збереження можливості виступати в дивізіоні А.
До дивізіону В за підсумками змагань перейдуть команди, які фінішують в підсумку 14, 15 або 16-ми.
Чемпіонат Європи баскетболу серед гравців до 20 років триватиме в Ізраїлі до 21 липня.