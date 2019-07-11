Чоловіча збірна України U-20 з баскетболу вирушила на чемпіонат Європи

Чоловіча молодіжна збірна України (U-20) з баскетболу вирушила до Ізраїлю на чемпіонат Європи.

Змагання в Тель-Авіві серед команд дивізіону А триватимуть з 13 по 21 липня. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На ЧЄ-2019 з баскетболу серед гравців до 20 років вирушили 12 підопічних Валерія Плеханова: Андрій Войналович, Вадим Козак, Дмитро Головчик, Іван Міхєєв, Денис Клевзуник, Олег Бондаренко, Владислав Мельник, Богдан Лук’ян, Яків Титов, Андрій Грицак, Олександр Коваль, Євген Сорочан.

На груповому етапі збірна України гратиме проти Італії (13 липня), Сербії (14 липня) та Ізраїлю (15 липня).

Після групового етапу всі команди грають в плей-оф за вихід у чвертьфінал за схемою А1-B4, C1-D4 тощо.