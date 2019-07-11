Світоліна зупинилася у півфіналі Вімблдона-2019

Першій "ракетці" України Еліні Світоліній (№8 WTA) не вдалося 11 липня обіграти екс-першу тенісистку планети (№7) румунку Симону Халеп у півфіналі Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Результат матчу, що завершився на лондонському корті - 1:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Гра тривала 1 годину 14 хвилин.

Відео фінального розіграшу:

У фіналі Халеп зустрінеться з переможницею сьогоднішнього матчу Серена Вільямс (США, 10) - Барбора Стрицова (Чехія, 54).

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Зазначимо, що вийшовши 9 липня до півфіналу, Світоліна поновила свій же національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії Вімблдонського турніру.

Нагадаємо, в 1/8-й Еліна упевнено пройшла хорватку Петру Матрич (24) - 6:4, 6:2, а в 1/4-й обіграла чешку Кароліну Мухову (68) - 7:5, 6:4.