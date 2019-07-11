“Інтер” і “Мілан” побудують новий спільний стадіон

“Інтер” і “Мілан” побудують новий спільний стадіон

Укрінформ
Італійські футбольні клуби “Інтер” і “Мілан” з міста Мілан мають намір побудувати новий стадіон.

“Інтер” і “Мілан” прийняли рішення не реконструювати стадіон “Сан-Сіро”, а побудувати нову спільну арену. Про це повідомляє “Футбол 1/2” із посиланням на пресслужбу “Мілана”.

Клуби вже подали запит на будівництво до міланського муніципалітету.

Очікується, що новий стадіон вміщатиме близько 60 тис. глядачів. Арена знаходитиметься по сусідству з нинішнім стадіоном клубів. Крім футбольного стадіону, на новій арені побудують місця для занять спортом і шопінгом. Таке рішення має залучити туристів до району Сан-Сіро і забезпечити близько 3500 робочих місць.

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Втім, станеться це нескоро. Міланські клуби зможуть почати будівництво арени не раніше 2026 року.

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