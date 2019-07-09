4 області України отримають кошти на будівництво та реконструкцію палаців спорту

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 2019 року нових або реконструкцію існуючих палаців спорту.

Цей проект стартував 2018 року за ініціативи Федерації баскетболу України та підтримки КМУ, Міністерства молоді та спорту та Верховної Ради України. Минулого року було виділено 150 млн грн субвенції на будівництво і реконструкцію Палаців спорту, цього року - 200 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Із низки заяв, які подали громади на отримання державної субвенції, було визначено 5 об'єктів. Зокрема, кошти виділені на будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву” Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради, палацу спорту в Хмельницькому, багатофункціонального палацу спорту в Тернополі, палацу спорту в Кам’янському Дніпропетровської області, палацу спорту в Житомирі та капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу в Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

Наразі зал у Рівному вже в процесі будівництва, також розпочалося будівництво і в Хмельницькому.

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Палац Спорту на Старому бульварі в Житомирі зможе розмістити до 3000 глядачів. Нова споруда матиме модульне покриття, яке може бути змінено відповідно до потрібної функції. Її можна буде трансформувати зі спортивної арени в концертну залу з великою сценою. Арена зможе приймати змагання міжнародного рівня з різних ігрових видів спорту, зокрема гандбольні, баскетбольні, волейбольні та міні-футбольні матчі. Також передбачать місце для занять боксом та боротьбою.

Палац спорту в Тернополі (на фото) з трибунами та паркінгом вміщуватиме зaли для ігрових видів спорту, зокрема баскетболу, волейболу, футзaлу, гaндболу та бадмінтону. Планується, що будівництво триватиме з 2019 року до 2021 року.